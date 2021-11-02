В Саранске в ДТП пострадал 36-летний автомобилист

На территории Пролетарского района Саранска в результате столкновения двух иномарок пострадал 36-летний мужчина.

ДТП произошло поздним вечером 26 ноября на улице Победы. По предварительным данным, 24-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Опель», при пересечении перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено», что спровоцировало столкновение транспортных средств.

Пострадал 36-летний гражданин, который находился за рулем «Рено». Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске в результате столкновения автобуса и кроссовера пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф