В Темниковском районе иномарка вылетела в кювет

В Темниковском районе пострадала пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля.

ДТП произошло ранним утром 28 ноября на 30-м километре дороги между населенными пунктами Краснослободск и Темников. По предварительной информации, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ситроен», совершая левый поворот на перекрестке, проявил невнимательность, в результате чего не смог справиться с управлением, что в итоге стало причиной съезда транспортного средства с проезжей части в кювет.

Пострадала 65-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф