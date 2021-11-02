В Саранске легковушка врезалась в автогрейдер

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автогрейдера.

Происшествие произошло ранним утром 27 ноября на улице Лодыгина. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автогрейдер.

Был травмирован 33-летний пассажир легкового автомобиля. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф