В Саранске в результате ДТП пострадал 40-летний автомобилист

В Ленинском районе Саранска в результате столкновения двух машин пострадал мужчина.

Происшествие произошло днём 27 ноября на пересечении улиц Республиканской и Кирова. По предварительной информации, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Логан», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получил 40-летний мужчина, который находился за рулем «Рено».

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Источник: гибдд.рф