В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 28 ноября в посёлке Явас Зубово-Полянского района сотрудниками ДПС на улице Первомайской был остановлен автомобиль марки «Рено-Дастер». За рулем данного транспортного средства находился 37-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером того же дня в Саранске стражами порядка на улице Первомайской был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением пьяного 28-летнего гражданина.

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Источник: гибдд.рф