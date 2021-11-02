В Большеигнатовском районе в ДТП пострадала 59-летняя женщина

В Большеигнатовском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 28 ноября на 46-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ардатов и Большое Игнатово. По предварительной информации, 41-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 59-летняя гражданка, находившаяся за рулем «Ниссана». Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф