Жителя Атюрьевского района осудили за ложный донос

В Мордовии местный житель понес уголовную ответственность за ложный донос.

Некоторое время назад 57-летний житель указанного района сообщил стражам порядка о том, что двое граждан, которые проживают в населенном пункте Атюрьево, приступили к подготовке убийства человека.

В ходе проведения мероприятий по факту полученной от 57-летнего гражданина информации сотрудники правоохранительных органов выяснили, что данные сведения никоим образом не соответствуют действительности. Житель Атюрьевского района признался в том, что история о подготовке к убийству была выдумана.

За свою ложь 57-летний мужчина был приговорен к 1 году лишению свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru