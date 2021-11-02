В Саранске бухгалтера одной из местных организаций осудили за присвоение денег

В Саранске выслушала судебный приговор местная жительница, которая присвоила деньги, прибегнув к методике обогащения посредством совершения противозаконных действий.

Два года назад 41-летняя гражданка работала в ООО «Домоуправление № 19». Свою трудовую деятельность женщина осуществляла, занимая должность главного бухгалтера. В определенный момент гражданка решила увеличить свои доходы, получаемые в результате профессиональной деятельности. При этом женщиной для достижения обозначенной цели был выбран метод не честного труда, а обогащения противозаконным путем.

Используя свои служебные полномочия, жительница Саранска присвоила более 5,7 млн рублей. Эти денежные средства принадлежали ООО «Домоуправление № 19».

Суд приговорил злоумышленницу к 3 годам лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru