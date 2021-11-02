В Торбеевском районе предприниматель нарушил трудовое законодательство

В Торбеевском районе индивидуальный предприниматель был уличен в нарушении трудового законодательства.

При проведении проверки сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в продуктовом магазине, расположенном на территории населенного пункта Салазгорь, работает продавец, с которым индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем данной торговой точки, не заключил трудовой договор.

За допущенное нарушение в сфере действия норм трудового законодательства предприниматель понесет административную ответственность.

Также читайте о том, что в Саранске бухгалтера одной из местных организаций осудили за присвоение денег.

Источник: epp.genproc.gov.ru