Прокурор Темниковского района встретился со школьниками

В Темникове сотрудник прокуратуры в рамках проведения профилактического мероприятия, направленного на правовое просвещение, встретился с учениками старших классов СОШ № 1.

Во время общения со школьниками прокурор Темниковского района С.А. Шукшин рассказал о своде правил и комплексе обязанностей, которые в правовом ключе регулируют процесс жизнедеятельности граждан, не достигших возраста совершеннолетия.

Также представитель ведомства обратил внимание на свод документов, обеспечивающих защиту законных прав несовершеннолетних.

Кроме того, прокурор района дал разъяснения по вопросам, которые представляют интерес для школьников.

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Источник: epp.genproc.gov.ru