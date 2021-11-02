В Рузаевке проводится проверка качества питьевой воды, которая продается в магазинах

В Рузаевке проводится проверка продукции, которая индивидуальным предпринимателем продается жителям данного населенного пункта.

Гражданка Екатеринина, которая занимается предпринимательской деятельностью, связанной с продажей частным лицам питьевой воды в бутилированной форме, в скором времени может быть наказана за свою работу. Негативный для женщины сценарий будет реализован, если при проверке воды специалистами будут выявлены нарушения.

Инициаторами проверки стали сотрудники прокуратуры, которые получили информацию о том, что жительница Рузаевки продает питьевую воду, получаемую из системы централизованного водоснабжения, не проводя мероприятия, направленные на фиксацию уровня качества жидкости.

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Источник: epp.genproc.gov.ru