В Рузаевском районе в результате ДТП пострадала 59-летняя женщина

В Рузаевском районе женщина получила телесные повреждения в результате опрокидывания транспортного средства.

Вечером минувшего понедельника, 29 ноября, перекресток, расположенный в районе 22-го километра дороги между Саранском и Рузаевкой, стал местом ДТП. На данном участке было зафиксировано опрокидывание кроссовера марки «Хендай». Началось всё с того, что 68-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, в определенный момент перестал должным образом контролировать процесс управления, допустив превышение скорости. Машина, двигавшаяся по случайной и в определенном смысле условной траектории, наехала на бордюрный камень, а затем опрокинулась.

Пострадала 59-летняя пассажирка иномарки. Женщина доставлялась в больницу. Известно, что госпитализация ей не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф