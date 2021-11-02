Жительница Ромодановского района, решившая приобрести жилетку по низкой цене, стала жертвой мошенников

В Ромодановском районе местная жительница, решившая приобрести жилетку по низкой цене, стала жертвой мошенников.

Некоторое время назад 37-летняя гражданка, проживающая на территории указанного района, в одной из социальных сетей обнаружили объявление, содержащее ссылку на другой сайт. На данном сайте предлагалось приобрести жилетку по цене, которая значительно ниже средней рыночной стоимости данной продукции.

Перейдя по упомянутой ссылке, женщина оформила заказ на покупку товара. Спустя некоторое время гражданка получила посылку. В почтовом отделении женщина совершила оплату. Стоимость жилетки, которой, как оказалось позже, вовсе не было, составила 2 780 рублей. Только придя домой, женщина обнаружила, что ей прислали не тот товар, который она заказала, а вафельное полотенце и картонный наполнитель.

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Источник: 13.мвд.рф