В Темниковском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме мужчину

В Темниковском районе стражами порядка был зафиксирован факт нарушения миграционного законодательства, допущенный местной жительницей.
Правоохранителями было установлено, что в конце октября позапрошлого года 52-летняя женщина, проживающая в селе Жегалово, поставила на миграционный учет гражданина Белоруссии 1969 года рождения, указав в официальной документации в качестве места жительства данного мужчины принадлежащий ей дом.
В действительности гражданин Белоруссии в доме сельчанки не проживал и соответствующих намерений не имел.
По факту данного нарушения действующего законодательства в сфере миграции было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф