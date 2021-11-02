В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Правила дорожного движения предельно четко и ясно указывают на обязанность водителей уступать дорогу гражданам, которые двигаются по пешеходному переходу, но не все среди тех, кто находится за рулем, соблюдают эту норму, что подтверждает инцидент, произошедший вечером 29 ноября на территории Октябрьского района Саранска.

На улице Севастопольской 64-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Гражданка сделала со своей стороны всё необходимое для обеспечения безопасности, но на дороге ситуация одновременно зависит от нескольких человек. Не успев дойти до противоположной стороны улицы, женщина оказалась под колёсами автомобиля марки «Рено-Логан», которым управлял 69-летний мужчина.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

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Источник: гибдд.рф