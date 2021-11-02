Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому.

Во второй половине сентября нынешнего года у 62-летнего жителя Саранска гостил его 60-летний знакомый. Мужчины проводили время, общаясь друг с другом и одновременно с этим распивая алкогольные напитки. Поздней ночью собутыльники вдруг решили отработать друг на друге приемы борьбы. Стоит отметить, что при этом никакого конфликта не было.

В определенный момент в руках гостя оказался нож. Зачем он взял холодное оружие в руки, остается только догадываться. Не исключено, что имел место преступный замысел. Владелец жилья выхватил из рук знакомого нож, а затем нанес ему два ранения. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался.

После того, как мужчина скончался, обвиняемый самостоятельно позвонил в полицию и рассказал о случившемся, не скрывая подробности.

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Источник: mordovia.sledcom.ru