В Мордовии подросток обвиняется в краже денег с банковской карты

В Мордовии 16-летний подросток, решивший заработать незаконным путем, в скором времени выслушает судебный приговор.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов, в августе нынешнего года парень, которому на тот момент было 15 лет, похитил банковскую карту, принадлежащую 47-летнему мужчине. Затем юноша похитил с чужой карты более 3,5 тыс. рублей. Воспользовавшись возможностью оплаты товаров бесконтактным способом, парень совершил покупки в нескольких магазинах.

Подросток признал факт своей вины.

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Источник: mordovia.sledcom.ru