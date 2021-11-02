После вмешательства прокуратуры Кочкуровского района перед ресурсоснабжающей организацией был погашен долг

В Кочкуровском районе сотрудниками прокуратуры были приняты меры, поспособствовавшие погашению задолженности по договору об энергоснабжении.

Некоторое время назад руководством МУП ЖКХ «Водоканал» был заключен договор с компанией, предоставляющей услуги по снабжению организаций электроэнергией. Муниципальное предприятие в данном случае допустило нарушение закона, выразившееся в том, что оплата за упомянутые услуги не была перечислена в оговоренные сроки, что стало причиной возникновения задолженности в сумме более 2 млн рублей.

В результате вмешательства прокуратуры была погашена большая часть задолженности в размере 1,5 млн рублей.

Также читайте о том, что в Мордовии подросток обвиняется в краже денег с банковской карты.

Источник: epp.genproc.gov.ru