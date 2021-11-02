В Мордовии прокуратура помогла обеспечить детей, имеющих инвалидность, лекарственными препаратами

В Мордовии прокуратурой был зафиксирован факт нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

Представители ведомства установили, что региональное министерство здравоохранения не в достаточной степени приняло меры по обеспечению детей, имеющих инвалидность в связи с особенностями состояния здоровья, необходимыми лекарствами. Данное нарушение выразилось в том, что в нужном количестве не были закуплены лекарственные препараты.

Из-за оплошности министерства 215 детей, имеющих инвалидность, не получили необходимые лекарства в полном объеме.

В результате вмешательства прокуратуры несовершеннолетние жители республики получили лекарственные препараты.

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Источник: epp.genproc.gov.ru