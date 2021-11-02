В ноябре более 110 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

В МВД по Мордовии рассказали о том, сколько жителей республики пострадали от действий мошенников на протяжении последнего месяца минувшей осени.

Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении ведомства, в ноябре более 110 жителей республики лишились денег в результате общения с мошенниками.

Порядка 17,8 млн рублей граждане потеряли при попытках защитить свои сбережения от мошеннического посягательства, а также пытаясь обезопасить себя от оформления кредита посторонними лицами.

Более 2 млн рублей мошенники похитили под предлогом покупки или продажи товаров на виртуальных платформах.

Также порядка 2 млн рублей было потеряно гражданами при попытках заработать на электронных торгах.

Кроме того, в примерно 700 тыс. рублей обошлось жителям Мордовии общение на сайтах знакомств.

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Источник: 13.мвд.рф