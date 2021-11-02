В Саранске полицейские проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима

В Саранске 30 ноября сотрудниками полиции были проведены мероприятия, направленные на проверку соблюдения режима, предусматривающего обязательное ношение масок и перчаток.

Значительное число нарушений указанного режима было выявлено в результате проверки машин такси. В отношении нарушителей, среди которых как водители, так и пассажиры, были применены санкции.

Кроме того, мероприятие по информированию граждан о необходимости соблюдать меры, предусматривающие обязательное ношение масок и перчаток, было проведено стражами порядка в торговом центре, расположенном на территории Пролетарского района города.

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Источник: 13.мвд.рф