В Рузаевке автомобиль сбил нарушительницу ПДД

В Рузаевке очередной пешеход, полагающий, что ему можно не принимать какие-либо меры по обеспечению безопасности при пересечении проезжей части, оказался в больнице.

Последний день осени 60-летняя жительница указанного населенного пункта начала с посещения больницы, будучи при этом ответственной за случившееся. Ранним утром 30 ноября на улице Титова женщина шла по проезжей части дороги, двигаясь в направлении противоположной стороны данной улицы. При этом гражданка не дошла до расположенного поблизости пешеходного перехода, дабы перейти дорогу, не нарушая ПДД. В итоге женщина попала под колёса автомобиля марки ВАЗ-210740, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлялась в больницу.

Также читайте о том, что в Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф