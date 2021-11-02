Житель Саранска лишился денег под предлогом оказания интимных услуг

Житель Саранска, решивший удовлетворить физиологическую потребность, связанную с необходимостью интимного соития, стал жертвой мошенников.

Некоторое время назад 32-летний житель Саранска решил скрасить свой досуг в компании представительницы одной из древнейших профессий, связанной с предоставлением услуг интимного характера на платной основе. На одном из сайтов горожанин нашел объявление соответствующего содержания, после чего позвонил по указанному в нём телефонному номеру.

С мужчиной вышел на связь гражданин, представившийся администратором, который заявил о первоначальной необходимости перечислить 2 тыс. рублей за услуги и около 13 тыс. рублей в качестве страховки, гарантирующей безопасность девушки, дарящей интимные утехи.

Горожанин перечислил деньги, но якобы администратор заявил, что жителем Саранска была допущена ошибка при проведении финансовой операции, что привело к некой блокировке процесса перевода средств, вследствие чего необходим повторный платеж в размере 14,5 тыс. рублей. Одолжив деньги у приятеля, пострадавший совершил повторную финансовую операцию, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Также читайте о том, что в ноябре более 110 жителей Мордовии стали жертвами мошенников.

Источник: 13.мвд.рф