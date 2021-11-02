В Саранске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Саранске произошло ДТП, которое в очередной раз доказывает, что пешеходный переход не является абсолютно безопасным местом из-за некоторых автомобилистов, не отличающихся высоким уровнем правосознания.

Вечером 30 ноября на Александровском шоссе движение 36-летнего мужчины по пешеходному переходу было прервано автомобилем марки «Фольксваген», за рулем которого находился 28-летний парень.

Пешеход получил серьезные телесные повреждения, что подтверждает факт его госпитализации в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф