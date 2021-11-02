Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новой учебной группе

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему РФ на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Группа укомплектована сотрудниками УФСИН России по Мордовии, Пензенской и Саратовской областям.

Перед началом занятий руководством учебного центра было проведено организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

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Источник: 13.fsin.gov.ru