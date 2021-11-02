Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили подучетных женщин с Днём матери

Сотрудники Зубово-Полянского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по данному району посетили женщин-матерей, состоящих на учете.

В рамках посещения состоящие на учете гражданки были проверены по месту жительства, а также были изучены бытовые условия проживания детей.

Проведение подобных мероприятий формирует у женщин любовь к своим детям, желание воспитывать и заботиться о них, посмотреть на окружающий мир другими глазами.

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Источник: 13.fsin.gov.ru