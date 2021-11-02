В Доме ребенка при исправительной колонии УФСИН РФ по Мордовии было проведено мероприятие, посвященное Дню матери

В Доме ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Работники указанного учреждения и осужденные матери провели мероприятие для детей.

После праздничного мероприятия было организовано чаепитие.

Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий формирует у осужденных женщин любовь к своим детям, а также активизирует желание воспитывать и заботиться о них.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили подучетных женщин с Днём матери.

Источник: 13.fsin.gov.ru