В Доме ребенка при исправительной колонии УФСИН РФ по Мордовии было проведено мероприятие, посвященное Дню матери

В Доме ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.
Работники указанного учреждения и осужденные матери провели мероприятие для детей.
После праздничного мероприятия было организовано чаепитие.
Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий формирует у осужденных женщин любовь к своим детям, а также активизирует желание воспитывать и заботиться о них.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.gov.ru