Уполномоченный по правам ребенка посетила один из следственных изоляторов Мордовии

Следственный изолятор № 1 УФСИН РФ по Мордовии посетила Уполномоченный по правам ребенка при главе республики Наталья Юткина.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Дмитрия Саблина омбудсмен посетила камеры, в которых содержатся несовершеннолетние обвиняемые.

В ходе визита Наталья Юткина побеседовала с несовершеннолетними с целью разъяснения их прав и обязанностей, выяснения условий содержания в следственном изоляторе.

Кроме того, был посещен класс для обучения осужденных, где установлен компьютер с программным обеспечением, предназначенным для прохождения курса дистанционного обучения для освоения школьной программы в рамках самообразования.

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Источник: 13.fsin.gov.ru