В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Практически 30 сотрудников рядового и начальствующего состава, представители учреждений, подведомственных УФСИН России по Мордовии, в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему РФ.

В конце обучения слушатели сдали квалификационный экзамен.

В актовом зале учебного центра слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

С напутственным словом к выпускникам обратились начальник учебного центра и куратор учебной группы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru