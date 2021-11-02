Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии подозревается в незаконном обороте наркотиков

Представителями отдела собственной безопасности УФСИН РФ по Мордовии и сотрудниками МВД РМ при проведении мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств был задержан сотрудник ИК-12.

Указанный мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических средств и растений, содержащих данные средства, совершенные в крупном размере».

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.fsin.gov.ru