В Атяшевском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло вечером 1 декабря на 26-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. Автомобиль марки «Фольксваген» совершил наезд на 31-летнего гражданина, который шел по проезжей части в попутном направлении. Известно, что пешеход находился на середине дороги.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин.

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Источник: гибдд.рф