В прокуратуре Торбеевского района обсудили ход отопительного сезона

Под председательством прокурора Торбеевского района состоялось межведомственное совещание по вопросу прохождения отопительного сезона.
В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации.
Были обсуждены проблемные вопросы прохождения отопительного сезона, определены меры их решения.
Также было уделено внимание задолженностям за потребленные коммунальные услуги, а также задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Были намечены конкретные пути решения данных проблем.
Ситуация с прохождением отопительного сезона находится на контроле прокуратуры.
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Источник: epp.genproc.gov.ru