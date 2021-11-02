В прокуратуре Торбеевского района обсудили ход отопительного сезона

Под председательством прокурора Торбеевского района состоялось межведомственное совещание по вопросу прохождения отопительного сезона.

В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации.

Были обсуждены проблемные вопросы прохождения отопительного сезона, определены меры их решения.

Также было уделено внимание задолженностям за потребленные коммунальные услуги, а также задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Были намечены конкретные пути решения данных проблем.

Ситуация с прохождением отопительного сезона находится на контроле прокуратуры.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура помогла обеспечить детей, имеющих инвалидность, лекарственными препаратами.

Источник: epp.genproc.gov.ru