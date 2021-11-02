Прокуратура Чамзинского района проверила исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

Прокуратурой Чамзинского района была проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Были проверены лица, осуществляющие реализацию продукции указанной категории, и производители данных товаров.

Молочная продукция, поступающая в ООО «Мечта» для дальнейшей переработки, должна иметь всю необходимую информацию, которая в последующем отражается в накладных. В ходе проверки было установлено, что в накладных на молоко отсутствуют сведения о номерах и пломбах, которыми должны пломбироваться цистерны.

Директору ООО «Мечта» было внесено представление. Кроме того, в отношении инженера-микробиолога данной организации было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru