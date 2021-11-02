В Саранске заключили под стражу мужчин, до смерти избивших собутыльника

В Саранске двое местных жителей были заключены под стражу в связи с подозрением по факту причинения смерти.

На прошлой неделе, 27 ноября, двое жителей Саранска 32- и 42-летнего возраста в компании, состоящей из нескольких человек, проводили время за распитием спиртного. Местом попойки стал гараж, расположенный в посёлке Луховка. Порой совместное распитие спиртного приводит к серьезным конфликтам с крайне тяжелыми последствиями. Именно так произошло и в этом случае.

Между упомянутыми горожанами в ходе попойки, которая изначально не предвещала никакой беды, произошла ссора с 36-летим собутыльником. Оппоненты последнего, решив воспользоваться количественным преимуществом и не прибегать к методике словесного урегулирования конфликтной ситуации, применили в его отношении грубую физическую силу.

Избиение имело место на улице. После этого оппоненты пострадавшего вернулись в гараж, где продолжили распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время мужчины вышли на улицу и обнаружили, что 36-летний собутыльник не подает никаких признаков жизни. После этого они вызвали медиков, но было уже поздно, поскольку к этому моменту пострадавший скончался.

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Источник: mordovia.sledcom.ru