В Зубово-Полянском районе пойдет под суд местный житель, напавший на полицейских

В Зубово-Полянском районе приговор суда выслушает местный житель, применивший насилие в отношении сотрудников полиции.

В конце мая текущего года 38-летний житель посёлка Зубова Поляна, будучи пьяным, отправил сообщение в полицию о якобы имеющем место факте правонарушения. Затем мужчина повел себя не совсем логично и адекватно как с точки зрения его предыдущего действия, так и в плане общепринятых этических норм. Гражданин напал на прибывших в связи с его сообщением полицейских, применяя грубую физическую силу. Одному из стражей порядка были причинены телесные повреждения.

Логика действий жителя посёлка остается загадкой, которую, вероятно, может разгадать только пьяный ум, агрессивно настроенный в отношении окружающей среды.

Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина уехал в Московскую область, где спустя некоторое время был задержан.

Весьма любопытным в данном случае является тот факт, что 19-летний сын обвиняемого в октябре нынешнего года напал на полицейского, пытаясь таким способом избежать административной ответственности за правонарушение. Прослеживается семейная неприязнь к стражам порядка, о причинах которой можно только догадываться. Не исключено, что действия отца и сына обусловлены элементарным безрассудством.

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Источник: mordovia.sledcom.ru