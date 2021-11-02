Жительница Мордовии, решившая заняться инвестированием, стала жертвой мошенников

В Дубенках местная жительница, решившая получить дополнительный источник дохода в виртуальном пространстве, стала жертвой интернет-мошенников.

В начале октября текущего года 59-летняя жительница указанного населенного пункта, намереваясь получить дополнительный заработок, на онлайн-платформе, на которой якобы осуществлялась виртуальная деятельность по биржевому инвестированию, оставила личные данные. Спустя некоторое время с женщиной вышел на связь гражданин, представившийся брокером и заявивший, что он будет обеспечивать сопровождение будущих сделок собеседницы, а также примет все необходимые меры для получения максимального дохода.

Следуя указаниям якобы брокера, пострадавшая в период с 8 октября по 24 ноября перечислила на неизвестный счет 1,3 млн рублей.

Не сумев вывести деньги и не получив никакой помощи в этом деле от звонившего, гражданка обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф