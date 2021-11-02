В Саранске 21-летнего парня осудили за совершение нескольких преступлений

В Саранске судом была избрана мера наказания в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

В первой половине апреля нынешнего года 21-летний житель Саранска во время конфликта ударил знакомого ножом в область плеча и шеи. На этом преступная деятельность молодого человека не закончилась. После задержания в связи с указанным преступлением парень был доставлен в отдел полиции, где он ударил стража порядка по ноге и лицу.

Кроме того, полицейским удалось установить, что в феврале текущего года злоумышленник похитил из сетевого магазина товар стоимостью около 5 тыс. рублей.

Решением суда преступник был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф