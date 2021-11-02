Жители Атяшевского района, пожелав интима, остались без денег

Двое жителей Атяшевского района лишились денег при попытке провести время в компании представительницы сферы оказания услуг интимного характера.

Вчера, 2 декабря, двое жителей села Киржеманы указанного района 1998 и 1999 годов рождения, находясь в Саранске, куда они прибыли в поисках работы, решили скрасить свой досуг посредством интимного взаимодействия с проституткой. Молодые люди на одном из сайтов нашли объявление о предоставлении услуг соответствующего характера.

Позвонив по указанному в объявлении телефонному номеру, парни, которым в зимний вечер захотелось женского тепла, вышли на связь с гражданкой, представившейся администратором салона по оказанию интимных услуг. Последняя заявила, что процесс организации встречи с целью полового удовлетворения будет запущен только после того, как сельчане переведут на указанный ею счет 2 тыс. рублей. Молодые люди выполнили это требование. Затем незнакомка заявила о необходимости перечислить ещё 5 тыс. рублей в качестве страховки, гарантирующей безопасность девушки, которая будет оказывать услуги. Парни перечислили деньги.

Затем пострадавшие под различными предлогами перечислили ещё 21 тыс. рублей, но к ним никто так и не приехал.

Также читайте о том, что в Саранске заключили под стражу мужчин, до смерти избивших собутыльника.

Источник: 13.мвд.рф