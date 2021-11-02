Житель Ардатовского района пойдет под суд по обвинению в хранении конопли

В Ардатовском районе местный житель, хранивший марихуану, стал фигурантом уголовного дела.

В конце лета нынешнего года 26-летний житель указанного района обратил внимание на территорию заброшенного приусадебного участка, расположенного возле принадлежащего ему подворья. Интерес молодого человека был связан с дикорастущими кустами конопли. Парень решил сорвать их, высушить и оставить на хранение, дабы впоследствии проводить время за употреблением запрещенного вещества. Сбывать коноплю парень не планировал.

Часть вещества молодой человек хранил на территории подворья своих родителей, проживающих в Атяшевском районе, а другая часть была спрятана в бане, расположенной на принадлежащем ему приусадебном участке.

Полицейские в рамках данного уголовного дела изъяли коноплю общей массой 871 г.

В скором времени 26-летний любитель запрещенных веществ предстанет перед судом.

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Источник: 13.мвд.рф