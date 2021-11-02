Житель Саранска, устроивший конфликт в баре, пойдет под суд

В Саранске выслушает приговор суда местный житель, устроивший конфликт с последствиями в одном из баров города.

В сентябре нынешнего года 36-летний житель Саранска проводил время в баре, расположенном по адресу – улица Васенко. Когда сотрудники заведения сообщили о том, что пришло время посетителям уходить в связи с тем, что бар закрывается, мужчина принялся высказывать претензии.

В определенный момент горожанин стал выражать своё недовольство посредством совершения действий деструктивного характера. Изначально мужчина разбил несколько кальянов. Затем он избил 19-летнего бармена. Покидая бар, мужчина повредил входную дверь.

Действия горожанина повлекли за собой материальный ущерб в размере более 57 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф