Мошенник с сайта знакомств вынудил жительницу Саранска оформить несколько кредитов

После общения на сайте знакомств жительница Саранска оформила на свое имя несколько кредитов.

Некоторое время назад 60-летняя жительница Саранска на одном из сайтов знакомств начала общаться с 50-летним мужчиной, который сообщил, что проживает в Кемеровской области. В ходе общения горожанка пожаловалась собеседнику на проблемы финансового характера. В ответ на это последний перечислил ей 45 тыс. рублей. Воспользовавшись данными деньгами, жительница Саранска погасила кредит.

Спустя месяц мужчина рассказал горожанке о том, что его сестра столкнулась с финансовыми трудностями, а он ей не может помочь по причине того, что принадлежащие ему банковские счета были заблокированы в результате технического сбоя. Жительница Саранска по просьбе собеседника стала оказывать помощь сего сестре, не сомневаясь в честности товарища и помня о присланных им деньгах, что в итоге оказалось мошеннической уловкой, направленной на максимальное повышение доверия.

Следуя указаниям приятеля, пострадавшая оформила несколько кредитов на общую сумму в размере 695 тыс. рублей. Кроме того, мошенник, завладев личными данными жительницы Саранска, оформил на её имя через мобильное приложение ещё несколько кредитов, общая сумма которых равна 250 тыс. рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Также читайте о том, что житель Саранска, устроивший конфликт в баре, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф