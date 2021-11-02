В Чамзинке был задержан пьяный автомобилист

В Чамзинке был задержан очередной автомобилист, решивший, что пьяное вождение не представляет собой абсолютно никакой угрозы.

Днём 2 декабря на пересечении улиц 2-й Базарной и Нагорной сотрудники Госавтоинспекции оставили автомобиль марки ВАЗ-21099. Данное транспортное средство было остановлено не зря. За рулем машины находился 47-летний гражданин, который перед тем, как начать процесс движения, употребил спиртное в значительном объеме.

Судя по всему, данный нарушитель посчитал, что в его случае опьянение не влечет за собой естественные для всего рода человеческого последствия, а поэтому ему можно сесть за руль.

Также читайте о том, что в Атяшевском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: гибдд.рф