Жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил своего знакомого.

В конце января нынешнего года 44-летний гражданин пришел в гости к своему приятелю того же возраста, проживавшему в одной из комнат общежития, расположенного по адресу – улица Студенческая. В тот же период времени у последнего гостили ещё несколько человек.

В определенный момент владелец жилья попросил 44-летнего гостя уйти. Последний воспринял данную просьбу в качестве личной обиды, которая вызвала у него приступ гнева. Бурление негативных эмоций привело к тому, что горожанин, которому присущи несколько искаженные представления о нормах гостеприимства, устроил ссору. В ходе конфликта гость несколько раз ударил владельца комнаты ножом.

Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений. После этого преступник вышел на улицу, где увидел полицейских, которым рассказал о совершенном убийстве.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что в ноябре 2020 года и январе текущего года злоумышленник избил двух знакомых женщин, в адрес одной из которых также высказал угрозы убийством.

Суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф