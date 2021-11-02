В Саранске полицейские рассказали будущим медикам о противодействии коррупции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели встречу со студентами второго курса местного медицинского колледжа.

В ходе беседы с будущими медиками стражи порядка рассказали о специфике преступлений, которые совершаются в сфере коррупционной деятельности, являющейся противозаконной. Отдельное внимание было уделено разновидностям злодеяний данной категории.

Кроме того, правоохранители проинформировали студентов о том, какие меры органами правопорядка принимаются в отношении граждан, чья причастность к совершению действий, противоречащих положениям законодательства о противодействии проявлениям коррупции, была доказана.

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Источник: 13.мвд.рф