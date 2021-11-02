В Ельниковском районе местного жителя осудили за хранение марихуаны

В Ельниковском районе местный житель в результате хранения запрещенного вещества вписал в свою биографию криминальный эпизод.

Летом нынешнего года 46-летний житель указанного района, оказавшись на заброшенном поле, обратил внимание на кусты конопли. Гражданин решил использовать данные дары природы в целях удовлетворения личных потребностей, связанных с вредной привычкой в виде курения. Мужчина сорвал кусты, а затем высушил коноплю, оставив её на хранение, планируя употреблять только в единоличном формате.

В конце лета гражданин сел за руль своего автомобиля и отправился в путь, предварительно оставив в багажном отделении марихуану массой 16,5 г, которую в итоге изъяли стажи порядка, остановившие транспортное средство.

В сарае, принадлежащем преступнику, было изъято ещё 342 г марихуаны.

Суд назначил жителю Ельниковского района наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф