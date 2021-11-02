В Темниковском районе местный житель украл из магазина 26 бутылок водки

В Темниковском районе уголовную ответственность понесет местный житель, у которого нет постоянного места работы, но при этом есть желание регулярно распивать спиртное на бесплатной основе.

В течение месяца безработный житель указанного района посещал сетевой магазин. При этом с точки зрения так называемых внешних особенностей визитов мужчина был исключительно посетителем, а не покупателем. Но, как оказалось, каждый раз гражданин покидал магазин не с пустыми руками.

За обозначенный период времени мужчина похитил 26 бутылок водки. Гражданин прятал продукцию под верхнюю одежду, а затем покидал торговое заведение, стараясь не привлекать к себе внимания. Общая стоимость бутылок, незаконно присвоенных мужчиной, составила 6,8 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе местного жителя осудили за хранение марихуаны.

Источник: 13.мвд.рф