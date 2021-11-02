В Саранске полицейские и общественники обсудили вопросы безопасности детей на дорогах

В Саранске правоохранители и общественники в режиме онлайн обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности несовершеннолетних граждан на дорогах.

Участники конференции, посвященной вопросам указанной тематической категории, отметили, что наиболее эффективная деятельность в обозначенном направлении возможна при условии активного взаимодействия всех структур, которые в той или иной степени принимают участие в профилактике детского травматизма на дорогах.

Работа, направленная на разработку мер по превращению дорог в максимально безопасное для детей пространство, будет продолжена, а участие в ней примут не только правоохранители, но и общественники.

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Источник: 13.мвд.рф