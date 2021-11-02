В Мордовии правоохранители провели мероприятие «Единый день консультирования»

В Мордовии 3 декабря сотрудниками правоохранительных органов было проведено мероприятие под названием «Единый день консультирования».

В режиме телефонного разговора сотрудники правоохранительных органов проинформировали более 30 жителей республики по вопросам, представляющим для последних интерес.

Некоторые граждане интересовались темой начисления пенсионных выплат лицам пенсионного возраста, которые осуществляют трудовую деятельность.

Также были заданы вопросы по поводу мер наказания, которые применяются в случае выявления факта пребывания несовершеннолетних граждан в торгово-развлекательных центрах без присмотра со стороны взрослых. Кроме того, граждане проявили интерес к ряду других норм правового комплекса, регулирующего жизнедеятельность несовершеннолетних в общественном пространстве.

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Источник: 13.мвд.рф