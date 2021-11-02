Сотрудники Росгвардии пополнили запасы донорской крови медучреждений Мордовии

В Мордовии сотрудники Росгвардии стали участниками акции по сдаче крови.

Мероприятие соответствующего характера проводилось на протяжении трех первых дней декабря. Стоит отметить, что в данном случае имело место строгое соблюдение всех противоэпидемических мер.

Перед участием в донорской акции представители ведомства сдали анализы, заполнили анкету и побеседовали с врачом, дабы проверить потенциально возможное наличие разного рода показаний, запрещающих принимать участие в обозначенной деятельности.

Кровь сдали порядка 70 сотрудников Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru