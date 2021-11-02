В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже спиртного из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который причастен к совершению противозаконного действия, связанного с похищением продукции из магазина.

На днях сотрудники Росгвардии прибыли в сетевой магазин, расположенный по адресу – улица Косарева. Причиной визита правоохранителей стало сообщение охранника данного торгового заведения о зафиксированном факте противозаконного действия. Посредством изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено, что один из посетителей магазина взял с витрины бутылку спиртного. Затем мужчина спрятал бутылку в карман, а после этого попытался уйти, минуя кассу.

Подозреваемым в похищении продукции оказался 49-летний житель Саранска.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru